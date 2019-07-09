嘉義真如禪寺了空法師（前左二）頒發獎助學金鼓勵、幫助雲林監獄收容人子女，收容人陪兒女受獎，大感欣慰。（許素惠攝）

嘉義真如禪寺了空法師（前左二）頒發獎助學金鼓勵、幫助雲林監獄收容人子女。（許素惠攝）

嘉義真如禪寺釋了空無雲法師關懷受刑人，9日頒發獎助學金給雲林監獄收容人子女，勉勵孩子不要因為大人的過錯而放棄自我，更要奮力向上扭轉頹勢。共有75人獲獎，收容人很感激法師大愛，由孩子回贈獄中畫作表謝意。

獄方特別邀請收容人家屬、子女來參加頒獎典禮，典獄長林憲銘感謝法師大愛平等，長期關懷收容人，且愛屋及烏，捐輸鼓勵、協助收容人的兒女，讓收容人及家屬感受到社會非但沒有遺棄他們，反而時刻關心溫暖著他們，藉以感化收容人改過自新。

因販毒被判30年的「阿葉」有3個孩子，已多次領到法師提供的獎助學金，特別感謝法師對他們這群社會邊緣人的子女伸出援手。

釋了空無雲強調，大人犯錯不能牽連孩子，無辜的孩子未來有無限可能，所以千萬不要自我放棄，反而要更努力地翻轉劣勢，更希望正在贖罪的大人真心悔過，並向奮力向上的小孩學習。

釋了空法無雲近8年來捐助雲監收容人子女獎助學已累計300餘萬元，多達662人次受惠。

(中時 )