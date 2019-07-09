一向令大陸求職青年趨之若鶩的美國華爾街投行現在面臨主客逆轉情勢，大陸金融人才現在已經看不上在美國被視為金飯碗的的華爾街投行，讓這些金融業的天之驕子近期在大陸招聘人才遇上前所未有的挫折。獵頭公司分析人士稱，除了語言障礙令人卻步之外，華爾街傳統的業務獎勵機制與決策流程不若大陸金融業靈活有效是主要原因。

《美國之音》引述彭博報導說，在美國95%的求職者都被華爾街的大公司拒之門外。然而，在中國情況常常正相反。近期隨著美中貿易戰似乎令大陸金融系統越來越開放，美國各大投行們躍躍欲試，開始廣招人才擴展大陸業務，但中國大陸的求職者現在卻看不上外國公司。這已經成為國際公司在大陸發展所面臨另一大障礙。

衛斯理商業諮詢公司的首席執行官布魯恩對彭博說，他們從去年10月開始想為外國大銀行面試120人，但其中僅有不到5分之1的人說願意跟他們談談，而且這些人都不是最出色的。與之形成鮮明對比的是，在美國和英國等國家，能在高盛、摩根士丹利和瑞銀集團這樣的大銀行謀得職位令人趨之若鶩。

報導舉例說，去年一家國際大投行曾想挖走一名在大陸證券公司工作了兩年的雇員，雖然承諾給這個中國雇員漲30%的工資，但談了6個月之後，他還拒絕了這個國際大公司。而由於招不到本地人才，一些公司不得不從美國、香港等地調外援。知情人士說，瑞銀集團從2016年開始已從香港抽調了54名雇員到大陸任職。

報導指出，這些大公司國際上門庭若市、在大陸卻少有問津的原因除了語言障礙外，還有一個重要原因是外國銀行雖然工資高，但是卻不像中國公司一樣允許拉客戶的時候抽成拿傭金。上海一家國際高端獵頭公司德築企管公司(CGL)一名高管說，大陸銀行的獎勵措施比較靈活，工作環境更具活力，決策也比較有效，此外員工晉升的管道也比較多。

(中時電子報)