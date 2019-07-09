雲林縣府推動繳款以嗶嗶繳、行動支付，讓縣民繳費更便利，縣長張麗善（中）率相關處長宣導，包括規費罰鍰、學雜費、地方稅都適用。（周麗蘭攝）

「嗶嗶繳」的好處是不用出門就可用手機掃描三段條碼繳費。（周麗蘭攝）

行動支付時代來臨，信用卡、電子票證、手機APP成為支付工具，雲林縣府推動財政處、教育處、稅務局的繳款包括規費、罰鍰、學雜費，本月起可使用手機「嗶嗶繳」App，在家也能繳費。

行政院規畫2025年行動支付使用率達到90％，偏鄉的雲林縣不落人後，與台灣票據交換所合作導入「嗶嗶繳」管道。

使用「嗶嗶繳」的民眾，必須先上網註冊成為會員，流程包括填寫資料、驗證手機號碼、驗證電子郵件、授權銀行帳戶、載憑證，再下載「嗶嗶繳」App。

「嗶嗶繳」的好處是不用出門就可用手機掃描三段條碼繳費，雲林縣府7月1日開放繳交規費、罰鍰；8月1日起開放可繳斗六及虎尾地區國中小的學雜費年；年底再開放繳交地價稅、房屋稅、牌照稅等地方稅。

此外，上述費用也都可以透過四大超商繳費，上限是2萬元。

縣長張麗善表示，雲林縣資源雖不像六都豐富，仍致力於讓縣民享有如都市般支付便利性，嗶嗶繳管道是繼臺北市之後，雲林縣第二個縣分提供規費、罰鍰、學雜費繳納的管道。

張麗善說，行動支付是大事所趨，本月起縣府大廳擺設2台「無現金多元支付機及物聯網販賣機」，只要以信用卡、悠遊卡、一卡通、台灣Pay、Line Pay、街口支付、Android Pay、Apple Pay就能體驗購買雲林好物。

(中時 )