台電認為台中市府減煤主張「躁進無章法」，市府環保局9日表示，市府對中火的要求符合國際減煤趨勢，於法有據。市府早在2016年1月實施《台中市生煤自治條例》，且有台中市議會民意背書，明定2020年中火等公私場所應減煤四成，難道中央和台電現在才知此事？

市府表示，依既定時程要求中火減煤改善空汙，反觀中央和台電始終拒絕面對問題，未加速汰除老舊燃煤機組，也不及早檢討全國供電失衡問題，所謂「躁進無章法」之說市府無法接受，對中部民眾長期犧牲健康更不公平。

至於台電認為市府主張中火老舊燃煤機組退場時，對全國電力僅計算新增部分，並未考量退場部分，環保局表示，市府對外的說明均引用經濟部及台電長期電源開發規劃的內容，除新增機組，也計算除役後的淨增加量，絕非台電所稱「只算增加、未算退場」，這一點必須嚴正澄清。

市府強調，中央和台電宣稱中市府未考慮部分退場的機組，不僅說法有誤，更直接證明機組可以退場，但中央考量的卻不是讓中火老舊燃煤機組的退場除役，相當令人遺憾，呼籲台電認真看待市府捍衛空品的態度，檢視雙方數據避免誤會

，更盼中央正視其能源政策問題。

台電各縣市的多部發電機組近年來陸續上線，環保局指出，依據台電的電源開發規劃計畫，扣掉除役機組電量後，累計新增發電量逐年增加，可應付經濟成長新增用電量，正如經濟部所述的2025年「供電無慮」。

市府以台電堅持的「備用」說法來分析，今年起其預估備用容量率均超過15％。但市府針對空汙排放嚴重的中火，訂定減煤目標降至1,104萬噸，減少用煤量相當145萬瓩發電量，影響備用容量率僅約4％，換算下來，台電供電充足，且有餘裕。

至於各界進行供電相關論述時，有使用「備用」一詞，亦有「備轉」一詞，環保局說明，不論「備用容量率」、「備轉容量率」，均是做為發電量是否充足的論述指標。

倘若依照台電說法，其備用量高代表全年供需充足，但並不代表單日備轉量有餘，這種長期供電足夠，而平日供電可能不足夠的論述，脈絡呈現前後矛盾，再檢視中央對外宣稱「

用電無慮」的說法？實在充滿邏輯謬誤。

環保局強調，《台中市生煤自治條例》2016年1月26日公布，要求中火109年減煤達40％，依法有據；此外，為有效改善空汙，市府也將於空汙季期間，按核配用量，要求中火彈性調整減少5部機組發電，也請台電即早規劃因應，確實履行環境保護責任。

(中時 )