黃小柔是辣媽。

黃小柔成功甩油。

黃小柔在粉專曝光超短皮褲配黑網襪的造型，以凹凸有致的線條，加上一雙長到天際的大長腿展現搖滾性感風，致敬心中完美女神瑪丹娜，讓粉絲直呼要噴鼻血。

黃小柔表示，這次為代謝保健食品拍攝一系列火辣代言照，堪稱突破尺度極限。更坦言：「其實拍攝前有點緊張，畢竟近20年來沒穿過這麼緊的衣服了，成功穿上超貼身的皮背心、皮短褲當天，辣到連我自己都要受不了，而且又是詮釋偶像瑪丹娜，更讓我加倍開心！」

對於成功穿出瑪丹娜經典性感造型，「其實我以前有一個夢想，就是能夠當瑪丹娜的舞者，穿出個性、態度是我最喜歡的裝扮，這次的拍攝算是圓夢了！」黃小柔進一步表示：「娜姐在我心中更是一個成功藝人的典範，因為她不斷突破年齡限制，就算已經60歲，還能維持非常好的身形，不會因為是母親的角色就變得有媽媽味，這讓我非常敬佩！」

談到自己與瑪丹娜的相同之處，黃小柔分享：「我和她的共同之處，就是一樣熱愛自己，有自己的想法，我們永不妥協現狀也不喜歡枯燥乏味的生活，力求突破極限。但是在產後爆肉之後，我承認在打扮上我變得放不開了，拼命用各種oversize的衣服藏我的掰掰肉、游泳圈、馬鞍肉。」

狂野造型大獲好評，黃小柔得意表示：「這種貼身沒有彈性的皮衣皮褲、黑網襪，只要多長肉就會立刻擠，整條腿還有可能變成東坡肉，我之前根本無法駕馭，真的非常恐怖。沒想到這次成功甩油後體態還又緊一圈，拍照不用刻意喬角度就能展現完美狀態。很多同樣身為媽媽的粉絲還特別私訊跟我，看到這照片真的帶給他們很大鼓舞，原來生過孩子還能辣慘了！」

黃小柔回想之前的產後甩油之路非常辛苦，每次都靠運動與節食維持體態，但有時候工作忙應酬又多，暴飲暴食又沒時間運動，身形就像溜溜球一樣，變得更大隻！現在因為有了「秘密武器」，不但不用再像以前痛苦節食突破甩油撞牆期，還能讓身形越來越消風。

(中時 )