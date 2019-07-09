台中鐵路全線高架與捷運化通車後，新增有多處高架車站。市議員鄭功進、何敏誠等9日為民請命，建議市府應儘速在沿線6站設置iBike站點，供市民及遊客使用大眾運輸、達成環保節能締造雙贏。市府表示，雖今年未編列預算，但太原、大慶站將於8月底前陸續設站。

鄭功進指出，台中鐵路高架及捷運化後，沿線有頭家厝、栗林、太原、大慶、精武、五權等新增高架車站，作為鐵路捷運化的一環。如五權車站鄰近有復興園道、公共資訊圖書館等，人文自然景觀兼具，亦適合市民或遊客假日透過iBike進行深度文化之旅。

鄭功進說，精武車站附近緊鄰東光、興進綠園道等景點，為方便搭乘鐵路民眾及旅客移動休憩；作為綠色交通最後一哩路的iBike，若站點能設置得當，將有效提升民眾使用大眾運輸的意願，亦能達成環保節能的目的，屬於有利台中市民的雙贏政策。

市府表示，台中鐵路全線高架化沿線車站，目前僅台中火車站設置有iBike站，於去年9月啟用，其他各站均尚未設置；雖今年未編列設置iBike預算，但市府能克服困難，今年7月太原站會先設iBike站，大慶站8月完成；精武站因缺經費先行規畫，五權站還在要評估規畫，頭家厝、栗林站明年再執行。

(中時 )