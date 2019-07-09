買100省1000，暑假遊左鎮化石園區省很大。（劉秀芬攝）

台南左鎮化石園區館藏豐富、多元活動頗受好評，開幕不到2個月，入園人數已超過15萬人次，為迎接暑假遊客，化石園區推出夏日「犀」遊記優惠七十二變，與鄰近博物館、觀光景點、美食店家合作串連，只要購買百元園區門票，就可以省下至少超過千元、逾20項的好康優惠。

為了幫山區暑期觀光宣傳，台南市長黃偉哲9日特別出席左鎮化石園區夏日「犀」遊記記者會。黃偉哲說，化石館啟動了最優惠的措施，跟許多台南的旅宿業者、景點合作，推出絕無僅有的雙向優惠，一券在手效用無窮。

台南市文化局表示，園區暑期行銷活動包括景點趴趴GO、古蹟漫漫玩、住宿很EASY、美食吃免驚4大優惠，從7月1日起到9月底，民眾只要持化石園區票根，到合作的博物館、旅遊景點及古蹟參觀，可享半價入園以上的優惠。

此外，園區也特別和「西拉雅吃冰節」及「台南國際芒果節」活動結盟，與22家特色美食及冰店合作，民眾持票根到合作店家，即享特別優惠；外縣市民眾只要參加飯店指定專案，也都能獲得園區門票免費入園。

為讓遠道而來的遊客都能體驗到左鎮在地特色農產及小吃，園區每月第4周舉辦有「牛食水市集」，現場結合街頭藝人演出及大型藝術拍照裝置；暑假期間園區可愛的吉祥物KiKi＆KoKo也將於周末定時定點現身，歡迎遊客一起來拍照留念。

(中時 )