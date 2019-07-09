因檳榔有礙健康，政府不輔導種植，三十年來均沒有農藥「推薦用藥」，導致用藥氾濫，一顆檳榔可驗出14種農藥殘留，間接還使採集檳榔花粉的蜜蜂遭殃。農委會主委陳吉仲今（9）日表示，農委會將在今年訂定田間生產安全管理及進口邊境管理規範，是否訂定農藥殘留標準則需由衛福部決定，長期則應跨部會訂定「檳榔防制管理條例」，減少消費者食用。

農委會今日舉行「全國績優休閒農業區頒獎典禮」，陳吉仲在典禮後表示，國內生產檳榔及荖葉，他家也還在種荖葉，檳榔及荖葉維持農家生計，國內也持續進口、消費，政府不該再用不鼓勵、不禁止、不輔導的「三不政策」，漠視事實的存在。

因檳榔是衛福部列為一級致癌物質，希望消費者盡量減少檳榔消費，故農委會未來會透過跨部會討論，推動比照菸酒防制，訂定「檳榔防制管理條例」，減少國內檳榔消費。

陳吉仲表示，在既有現況下，因尚未針對檳榔訂定任何田間生產安全管理規範，故目前檳榔園噴灑農藥都不符規定，農委會也將對檳榔用藥做積極的田間安全管理；至於是否訂定檳榔農藥殘留量標準，因還牽涉到檳榔是否為食品的定義，將由衛福部決定。

他並說，若國內生產行為經限制後，國外進口仍不斷進來，還是會對食用檳榔消費者健康安全產生影響，故農委會也會比照、落實進口檳榔邊境管理。

陳吉仲指出，生產端抽驗及邊境管理由農委會負責，今年內一定會完成，包括檳榔用藥可能影響到蜜蜂，農委會就會去取締，不會讓噴灑農藥造成另一個負面的外部成本，至於訂定檳榔防制管理條例，還需要透過跨部會討論。

(中時 )