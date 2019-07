這大概是地表最狂鸚鵡!知名鳳頭鸚鵡「雪球」(Snowball)十多年前一支在沙發上跟隨音樂打節拍、搖頭晃腦的影片被主人上傳到網路上後一炮而紅,成為名副其實的網紅鸚鵡,近年來科學家對他做了觀察與研究,有了更驚人的發現,原來雪球不只會跳,還會編舞,23分鐘內變化了14種舞步,比多數人類更會跳。

超狂鸚鵡雪球跳舞。

科技新聞網站「生活科學」(Live Science)報導,2007年鳳頭鸚鵡雪球跟著新好男孩音樂不斷點頭、打節拍的有趣畫面被主人上傳到影音平台YouTube,雪球因此一夕爆紅,影片至今吸引超過600萬人次觀看。

雪球愛跳舞也引起科學家關注,開始對他進行實驗,以了解動物如何理解音樂。2009年科學家在「當代生物學」(Current Biology)期刊發表第一篇雪球研究,他們發現雪球會跟著樂曲行進拍打節奏,這讓科學家大為驚訝,因為過去這種情況只見於人類,其他動物身上還未觀察到這類情形。

在那之後雪球又再度驚艷科學家,因為他創造了新舞步。位在麻州的塔弗茲大學(Tufts University)心理學教授巴特爾(Aniruddh Patel)說他們發現雪球發明了一些以前沒見過的舞步,「這些舞步是他獨創的」,不是模仿主人跳舞時的舞步,也不是主人特別訓練出來的。

因此研究人員再度對雪球展開研究。這次他們播放了2首80年代經典老歌,包括皇后合唱團的《又一個陣亡》(Another One Bites the Dust)、辛蒂露波(Cyndi Lauper)的《女孩只想玩樂》(Girls Just Want to Have Fun),兩首歌分別重複3次,這中間科學家將雪球的舉動完整拍攝下來並仔細檢視,他們發現全長共23分鐘的影片,雪球共變換了14種舞步,他不只是踩腳打節奏或甩頭,甚至運用身體其他部位如翅膀或手臂一起舞動。澳洲國立大學(The Australian National University)芬納環境社會研究院(Fenner School of Environment and Society)教授漢索恩(Robert Heinsohn)說,雪球並不甘於單一動作,他在「進化」自己的舞步。

此外,當播放到同一段旋律時,雪球每次跳舞的舞姿都不太相同,顯示他跳舞時音樂及舞步並沒有一定組合,而是展現了一些彈性和創造力。不過和人類不太一樣的是,雪球每一種舞步最多只能維持3-4秒。

(中時電子報)