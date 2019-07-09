108學年度中投區免試入學分發作業9日上午11時放榜。台中政府教育局指出，今年度一般生總招生名額為3萬2783人，報名人數2萬3441人，錄取人數2萬3323人，第一志願群錄取學生佔99.19％，前三志願群錄取學生佔99.51％，顯示各國中輔導學生選填志願達良好成效。

教育局長楊振昇說，108學年度免試入學，一般生總招生名額3萬2783人，報名人數2萬3441人，錄取人數2萬3323人；中投區第一志願群錄取學生佔99.19％，前三志願群錄取學生佔99.51％，依據簡章規定，經超額比序後同分而增額錄取共6名。

108學年度中投區高級中等學校免試入學委員會提醒，分發結果可至中投區免試入學網站(https：／／ct.entry.edu.tw )查詢，或下載列印分發結果通知書。家長及學生務必於108年7月12日（星期五）當天，依各校指定時間及方式辦理報到，逾期視同放棄。

教育局強調，教育部已公布「高級中等學校辦理免試續招審查原則」，各高中職依主管機關核定續招名額，將公告於「108年度教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」(http：／／project.tnvs.tn.edu.tw／continu_stud／ )，未錄取學生請善加利用續招網站資訊。

(中時 )