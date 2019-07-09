目前正值日本腦炎流行高峰，疾病管制署9日公布台中市新增1名日本腦炎確定病例，為沙鹿區50多歲男性，該例也是台中市今年首位感染日本腦炎的民眾，衛生局已在個案住家3公里內查有一處豬舍，將持續調查其他高風險場所並懸掛捕蚊燈，也提醒民眾加強防蚊措施並接種日本腦炎疫苗，降低感染風險。

衛生局說明，依衛生福利部疾病管制署資料顯示，截至目前全國共有12例確定病例，其中1例死亡，台中市確診病例為50多歲男性，該民眾於6月21日出現發燒、嘔吐症狀，並於23日就醫，因症狀未改善於26日再次就醫並收治住院，經通報檢驗於9日確診，目前已康復出院，同住者亦無疑似症狀。

衛生局長曾梓展表示，國內傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在豬舍或病媒蚊孳生地點等高風險環境附近活動，也建議可穿著淺色衣褲並使用防蚊液。

曾梓展也指出，一般人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡，提醒醫師診治病患時，如發現有發燒、頭痛、噁心、嘔吐等疑似腦炎徵兆，請儘速通報，以利掌握診療時機，並使防疫人員能儘快進行疫情調查及防治作為。

衛生局表示，目前台中市105年及106年次幼兒完成日本腦炎疫苗第1劑接種率分別為97.67％及94.26％；而105年次完成日本腦炎第2劑接種率為81.12％，呼籲家長於幼兒年滿15個月時，儘速帶至衛生所或合約醫療院所完成第1劑日本腦炎疫苗接種，並間隔12個月後再完成第2劑疫苗接種，以保護幼兒健康。

(中時 )