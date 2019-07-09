朱立倫(左)與謝典林一起品嘗彰化美食燒肉圓和爌肉飯。（謝瓊雲攝）

朱立倫(左)與謝典林一起品嘗彰化美食燒肉圓和爌肉飯。（謝瓊雲攝）

朱立倫9日下午至彰化縣議會拜會議長謝典林，大批黨籍縣議員也專程前來相迎，朱強調大家都是老朋友見見面，沒有那麼政治，強調兩人近年經常一起看籃球賽，謝典林也專程準備燒肉圓與爌肉飯小吃招待朱品嘗。

朱立倫指出，大家都是老朋友，他跟議長都是愛好籃球的好友，台灣除了政治之外還有體育、觀光，強調自己是做事的人，希望將來台灣觀光能更好，並不純是為政治，何況，初選階段沒接到電話也沒辦法拉到票。

朱立倫說，郭台銘是成功企業家，很佩服他，大家一起努力，自己是財經學者專家出身，從研究財經、大學教財經，到鎮政做財經，在地方拚經濟20年實務經驗，至於外傳將有郭柯或柯郭配？他笑回，這應該不可能吧！這些都是謠言，國民黨還是一定要團結在一起。

9日下午朱立倫先後至大村鄉與彰化縣議會拜會，謝典林除了招待朱立倫享用肉圓及爌肉飯等美食，並送上即將在彰化登場的威廉瓊斯盃中日大戰門票，並預祝他心想事成。朱立倫強調，與議長家有三代的交情，謝議長祖父、及前立委謝言信與他在立院是同事，與議長的母親前立委鄭汝芬也是老友，謝典林任籃協理事長，過去辦瓊斯盃活動，新北市都全力支持。

朱立倫也向與會縣議員分享過去在新北的政績，強調運動對於推展台灣國際觀光能見度的重要性，並以獲國際銀標籤認證的新北萬金石馬拉松為例，2萬2000名額，10分鐘就被登記一空；未來不僅彰化、整個台灣要在2024年以觀光客倍增為目標，從目前國際觀光客1000多萬人次，達到2000萬人次

，用體育和觀光來拚經濟。

多次公開表態挺韓的謝典林受訪時強調，去年邀韓國瑜來彰化，最主要是為了拉抬縣長王惠美的選情，嚴格來說欠韓國於人情欠最大的是王縣長；過去他母親選立委時，吳敦義主席、朱立倫市長都來站台，情誼深厚，而自己擔任中華籃協理事長，瓊斯盃賽事每年都在新莊球場開打，受到朱市長大力支持，這次朱來訪彰化，當然要熱情接待與歡迎。

謝典林強調，初選的過程，黨內的競爭是一個必經的過程，競爭不是壞事，代表這個黨還是有很多人想要為他付出，重要的是初選完，大家一定要團結起來，拿回執政政權，為中華民國、為台灣人民做更好的服務。

(中時 )