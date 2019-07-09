民眾可透過家總官網，查詢可運用的資源。（圖取自家總官網）

今年初爆發數起長照悲劇，引發社會譁然。中華民國家庭照顧者關懷總會分析去年約2000例高風險個案發現，最常見的3大照顧樣態為「沒有照顧替手」、「照顧失智症患者」及「老老照顧」。家總分析，一段照顧歷程平均耗時9.9年，這類家庭最需要他人協助，減輕照顧負擔。

家總秘書長陳景寧表示，生病、有自殺意念、家暴、沒有照顧替手、經濟困難、照顧難度高（如：精神障礙、失智症）的家庭，都是長照悲劇的高危險群。

根據家總以2350個高風險家庭為樣本的分析，常見的照顧樣態，以「沒有照顧替手」佔比最高，達45.1％。第2及第3名為「照顧失智症患者」及「老老照顧」，各佔28％，接近3分之1。2350人當中，僅28％照顧者有工作，平均年齡60.6歲。

陳景寧分析，一對一的照顧相當可怕，尤其是宅在家中者，因孤立無助，是照顧悲劇的常見樣態；失智症患者屬於較難照顧的類型，常見情緒起伏大、黃昏症候群等症狀，令照顧者壓力大；至於老老照顧，則因年紀大的照顧者體力較差、多患有慢性病，照顧起來更為吃力。

根據家總2018年的統計，將近80萬的失能人口中，僅55％使用長照服務，其中12％居家服務、1％使用日照中心、12％住在機構、30％聘雇外籍看護，尚有45％的家庭完全沒接觸長照。

陳景寧呼籲有需要的家庭，善用長照4包錢（照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務、喘息服務）減輕照顧壓力，可透過家總官網，查詢可運用的資源。另一方面，民眾亦可撥打1966長照專線，洽詢相關服務。

(中時 )