榮總胃腸肝膽科主治醫生羅景全。(翻攝YOUTUBE)

超商買的到的可樂竟然能溶解胃結石！胃腸肝膽科醫師表示，一般來說發現胃結石後，會依結石大小來判斷用內視鏡或手術取出，不過醫師指出，過去確實有患者發現胃中有一公分的結石，經每天喝可樂一兩個月後再復診，胃結石真的溶解掉，且「可樂溶解胃結石」的案例還不只一篇。

據《每日健康》報導，榮總胃腸肝膽科主治醫生羅景全表示，胃結石可以說是胃的一種糞石，是一坨很硬卻又不是剛吃下去的食物，其主要產生的原因通常是因為食物無法消化或無法研磨變細所導致。

他指出，一般來說，有胃結石的情況理論上是要拿掉，若結石非常大，已出現明顯疼痛、阻塞等症狀，就需要動外科手術將其取出，而較小的結石可由內視鏡及內視鏡底下的器械將其絞碎，使其方便取出或順著十二指腸排掉。

羅景全表示可樂的成分確實有可能有助於溶解掉結石的結晶。(翻攝YOUTUBE)

羅景全表示，過去有許多文獻提到過「可樂溶解胃結石」的案例，患者發現胃中有一公分的結石，經每天喝可樂一兩個月後再復診，胃結石真的溶解掉，且相關報導不只一篇，研判可樂的成分確實有可能有助於溶解掉結石的結晶，不過，他也提醒，切勿自行判斷，應先至醫院檢查並徵詢醫師的建議為佳。

(中時電子報)