緊鄰斗六垃圾轉運站的莿桐鄉大美村，因縣內垃圾囤積量越來越多，囤積近2萬公噸的垃圾散發出濃濃惡臭味，村民9日在斗六、莿桐交界處懸掛白布條抗議，村民表示最近臭到不敢開門，以免吃不下飯。
斗六垃圾轉運站位於斗六市虎溪里、莿桐鄉大美村交界處，2年前爆發過垃圾山危機，今年又逢外縣市焚化爐歲修，目前又累積近2萬噸垃圾。
近日因連續雨後出大太陽，垃圾山臭酸味瀰漫，飄到北邊的莿桐鄉大美村，村民表示，垃圾越堆越高，只要南風一吹，整村都臭到受不了，下田也聞到，感覺對身體很不好，最近每天都關緊門窗。
大美村長何順良表示，天氣炎熱又常下雨，空氣中的垃圾臭味很濃，村內1000戶村民生活受到影響，向縣環保局、斗六市公所反應，都無法解決，只好懸掛白布條抗議，希望相關單位想辦法把垃圾處理掉。
環保局表示，外縣市焚化爐正值歲修，各鄉鎮市的垃圾外運量都銳減，未來除積極協調增加外運垃圾處理量，會要求市公所做好消毒工作，減輕垃圾臭味。
環保局說，斗六市暫存垃圾大，縣長張麗善也很關切，目前已做緊急調度，拜託縣市盡量協助焚化，目前環保署在協調中。
(中時 )
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