莿桐鄉大美村長何順良代表村民陳情斗六垃圾暫置場的臭氣影響緊鄰村落的生活品質。（周麗蘭攝）

緊鄰斗六垃圾轉運站的莿桐鄉大美村，因縣內垃圾囤積量越來越多，囤積近2萬公噸的垃圾散發出濃濃惡臭味，村民9日在斗六、莿桐交界處懸掛白布條抗議，村民表示最近臭到不敢開門，以免吃不下飯。

斗六垃圾轉運站位於斗六市虎溪里、莿桐鄉大美村交界處，2年前爆發過垃圾山危機，今年又逢外縣市焚化爐歲修，目前又累積近2萬噸垃圾。

近日因連續雨後出大太陽，垃圾山臭酸味瀰漫，飄到北邊的莿桐鄉大美村，村民表示，垃圾越堆越高，只要南風一吹，整村都臭到受不了，下田也聞到，感覺對身體很不好，最近每天都關緊門窗。

大美村長何順良表示，天氣炎熱又常下雨，空氣中的垃圾臭味很濃，村內1000戶村民生活受到影響，向縣環保局、斗六市公所反應，都無法解決，只好懸掛白布條抗議，希望相關單位想辦法把垃圾處理掉。

環保局表示，外縣市焚化爐正值歲修，各鄉鎮市的垃圾外運量都銳減，未來除積極協調增加外運垃圾處理量，會要求市公所做好消毒工作，減輕垃圾臭味。

環保局說，斗六市暫存垃圾大，縣長張麗善也很關切，目前已做緊急調度，拜託縣市盡量協助焚化，目前環保署在協調中。

(中時 )