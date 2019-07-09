新北市長侯友宜上任後，10日將首度出訪，本次定調「安居樂業之旅」，將拜訪丹麥、瑞典、挪威、芬蘭等北歐4國，侯友宜表示，新北許多政策建設參考自北歐各國，這次不僅要驗證政策執行落差，更要學習他人長處，成為未來施政重要的參考；被問到會不會簽屬任何文件，侯友宜說，很多人簽了一大堆「備忘錄」最後還不是「被忘了」，不如腳踏實地做事。行程預計21日返台。

侯友宜表示，北歐4國人口數與新北市差距不大，也被稱作是最幸福國度，與他施政目標安居樂業相同，新北動健康、技職教育、智能城市與共融遊具參考自芬蘭，瑞典的性平、長照等社會福利也領先全球，而挪威狹長型國家，有著特色馬頭與現代化市場，丹麥的都更與公宅政策也做得很好，都是他想了解的。

侯友宜表示，這次出訪會搭配議會參訪活動，將與12位新北市議員不分黨派一起出訪，也能藉此多與議會溝通，未來施政上讓彼此有共同想法。

出訪時間比別人晚，侯友宜強調，這幾個月他先與鄰近縣市會面討論議題、下鄉與里長座談，並解決議員反映民情，「先把內部事情做完，我才能安心出訪」， 看他想看的安居樂業政策。

(中時 )