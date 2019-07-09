從兩岸仍隔絕、陌生階段就贊助製播《八千里路雲和月》，近年則在兩岸共同推動「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，創立至今已逾30年的沈春池文教基金會，與高雄、上海、台北、福州四城文化單位共同主辦《我家的兩岸故事—遷台歷史記憶兩岸四城巡展》，首站11日起於高雄啟航。

沈春池文教基金會董事長沈慶京多次感慨，應提早啟動「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，他作為遷台二代，見證了台灣眷村內外的族群磨合與融合，搶救計畫在台尋訪了遷台的一代、二代、三代人物，以及早期遷徒來台的閩南、客家族群；基金會去年在北京亦正式發布「遷台歷史記憶庫」搶救計畫，透過影音紀錄及文物典藏，希望在兩岸同步保存與搶救歷史軌跡。

沈慶京以自己行走兩岸多年的觀察，曾表示：「兩岸雖分治多年，但經歷的苦難其實相近」，推動「遷台歷史記憶庫」從影音、故事文章到物件都有計畫地蒐集、典藏，且希望藉由兩岸巡展，讓兩地同胞都更理解那個年代，生離死別是共同的經歷，應共同維護和傳承這段走過大時代的歷史記憶。

此次展覽以「遷台歷史記憶庫」的影音與典藏文物為主題，結合互動科技與新媒體藝術，打造「漂移時光」、「遷台映像」、「落地成家」、「我的傳家寶」四大展區，參與口述歷史拍攝的受訪者，如前總統嚴家淦公子嚴雋泰、作家朱國珍、資深藝人劉尚謙、義送逾百位老兵骨灰歸葬故里的律師高秉涵等都將出席開幕，首站選在高雄，也有著「高雄翻轉，台灣新亮點」盼高雄市長韓國瑜牽起兩岸，齊力增進兩岸彼此瞭解、促進人民情感的用意。

《我家的兩岸故事—遷台歷史記憶兩岸四城巡展》的部分展品中，即可見情牽兩岸的歷史記憶與親情，如台灣知名水墨畫家劉國松1949年所繪《媽媽您在哪裡》；戒嚴時期冒險輾轉傳遞的家書；一張張從老家帶出來的清朝契紙，除了詳載土地畝數，更標誌的是祖輩熟悉的鄉土故人；已故體育主播傅達仁，15歲就讀國民革命軍遺族學校而輾轉來台，他描繪年少孤兒生涯的詩畫，亦在此次展出中。

(旺報 )