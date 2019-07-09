酸郭董、韓國瑜政見？台北市長柯文哲剛剛透過臉書，討論最近正夯的「國家幫你養」議題；柯指出，最近有人提出「0到6歲國家養」、「65歲以上國家養」等口號，但他認為完全國家養不太可能，「國家幫你養」還比較有可能。

柯文哲臉書提到，選舉支票要開很容易，但有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單，去年選市長，有候選人喊出第二胎國家養，現在又有人提出0到6歲國家養、65歲以上國家養等口號，但不管怎麼養，對年輕父母來說，單純給生育補助並沒有解決問題，後面的養育、教育才是問題。他直言，完全國家養不大可能，國家幫你養還比較有可能。

接著柯文哲不忘闡述自己在北市府推動的托嬰托育政策，以及幼兒園的「一條龍政策」，另外還有臨托服務等。最後他表示，發錢很簡單，完整的系統建立才是大工程，長久之計才是負責任政府該做的事，諷刺藍營對手的意味相當濃厚。

(中時 )