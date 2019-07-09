黃慧如（左）透露，剛開始接觸長照2.0時，曾抱著社工痛哭一小時。（林周義攝）

接觸長照2.0後，黃慧如找回自己的夢想，在國外騎起重機。她與重機的合照，亦被刊登於國外報紙上。（黃慧如提供）

年過70的黃慧如，數年前家中面臨經濟困難，房子遭拍賣。先生出現失智症前兆時，她仍在安親班工作，每月領取2萬多元的薪水。每逢上班時間，就將先生安置在離家不遠的圖書館，下班後將他接回。先生確診失智症後，她便離職擔任全職照顧者。

回憶起剛離職的日子，黃慧如的日子過得很辛苦。少了一個月2萬多元的收入，只能靠女兒的家用、政府的低收入戶補助過活，繳完房租便所剩無幾。眼見先生病情惡化，每晚拉肚子10幾次，且吞嚥功能出狀況，她坦言「顧得了尿布錢，就顧不了先生的三餐（亞培安素）」。

因經濟狀況不佳，即便照顧得很辛苦，黃慧如也不敢向朋友開口。壓力大的極致時，她計劃帶著先生輕生。此時，卻收到了家庭照顧者關懷協會的傳單，便打消輕生念頭。第一次接觸長照，她抱著社工痛哭一小時，娓娓道來自己的辛苦。接受了居家服務、機構的照顧後，她的心境逐漸好轉，也找回了自己的夢想—騎哈雷重機。

適逢先生過世滿一年的這天，黃慧如舉著自己與重機的合照，站出來鼓勵其他照顧者善用長照服務。透過家庭照顧者關懷總會的長照4包錢，她得到了喘息，也找回自己的夢想。某次出國騎重機的身影，亦被國外媒體刊登在報紙上。

「我夢想先生無病、無災，兒女幸福、健康、美滿，可愛的外孫女永遠如此開心，快樂成長。希望我能自由自在地唱歌、看書、練字、旅遊，有一個健康的身體和開朗的心情。但願我的朋友們平安喜樂，天天接收正能量，忘卻照顧的辛苦。有機會可以看看外面的世界，增廣視野。」

黃慧如亮出自己在先生生前寫下的夢想，告訴記者，除了先生無病、無災的夢想，其他的都在逐步實現。現在的她已能自信展露笑顏，「我要讓他（先生）知道我過得很好，許下的願望都有做到」。

(中時 )