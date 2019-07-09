林依晨飾演古靈精怪的花不棄，大獲好評。（中天提供）

林依晨在劇中和林柏宏成親。（中天提供）

「金鐘視后」林依晨繼《蘭陵王》後，睽違5年，再次演出古裝劇《小女花不棄》，晨神再出馬，網路聲量依舊不減當年。在愛奇藝的陸劇百萬流量最速排行前五名中，林依晨分別以《小女花不棄》及《老男孩》占了兩個名次，大勝周迅及吳謹言，《小女花不棄》推出短短六天網路瀏覽量即突破百萬，表現亮眼甚至超越《延禧攻略》。

林依晨在《小女花不棄》飾演「花不棄」，與《惡作劇之吻》「袁湘琴」一樣古靈精怪，自然不做作的演出與凍齡的顔值毫無違和，但相隔10多年的歷練讓他的演技更加細膩到位。有大陸網友翻出當年《惡作劇之吻》中，直樹湘琴婚禮VCR的片段，影片再度登上微博熱搜，相隔12年討論度依舊不減，有別於《惡作劇之吻》中溫馨笑鬧的婚禮場面，《小女花不棄》中林柏宏能保住花不棄性命的唯一辦法就是與她成親，場面瀰漫著一股淡淡的哀傷，也讓不少觀眾流下眼淚。

在《小女花不棄》中，林依晨身世成謎，從一開始跟著九叔乞討的小乞丐到人人想暗殺的七王爺私生女，最後搖身一變又成了富有的江南朱府孫小姐，每個角色林依晨都表現得淋漓盡致，想看金鐘視后林依晨更多的精湛演出，敬請期待中天娛樂台及中視《小女花不棄》。

(中時電子報)