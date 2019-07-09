深刻體會英語城鄉差距的屏東市中正國中英文老師謝敏青，透過計畫申請，邀請6名海外青年來台參與為期2周的英語服務營活動，不僅透過全英語學習環境刺激，增加學生快樂學習動機，也帶著海外青年體驗南國風情，感受不同的文化洗禮。

謝敏青印象深刻地說，自己考進高雄女中的第一次英文考試，竟然拿到不及格成績，自負英語能力不差的她坦言，當時「非常挫敗」，同時震驚僅一溪之隔的高屏，語文能力差距竟然那麼大，更遑論南北的城鄉差距。

當了老師之後，一直想著如何弭平這段差距，因此透過計畫申請，邀請外國青年現地交流，畢竟要把一群孩子帶到國外學習難度更高，如何透過這段時間開拓學生國際視野，也培養與其他縣市匹敵競爭的能力，是她近年來努力去爭取的。

來自加拿大的劉俐琪從小在國外長大，首次來到屏東，她表示，暑假4個月沒事做，想要透過交流認識更多台灣城市，她感受到這裡學生對於學習英語的渴望，除了幫助他們學習外，也要體驗不一樣的外國生活。

就讀國一的邱曼昀不諱言，過去填鴨式的教學讓她排斥英語，但在外國青年引導下，從生活融入語言課程，因著老師的活潑與熱情，讓她重拾對外語的興趣，自己也會把握這次機會，翻轉不足部分。

(中時 )