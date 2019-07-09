韓國男星姜丹尼爾今天現身故鄉釜山，前往社稷棒球場力挺家鄉球隊樂天巨人，為韓國職棒賽事巨人對NC恐龍一戰開球、接受釜山市宣傳大使就任儀式，吸引不少死忠粉絲成為「一日棒球迷」購票進場，當他一出場現場歡聲雷動，彷彿像開演唱會。

姜丹尼爾在男團Wanna One解散後經歷數個月空白期，最近成立一人經紀公司KONNECT，恢復「自由身」展開活動的第一個公開行程，就是為職棒球賽開球，穿上特別印有他的英文名字「Daniel.K」的1號球衣、加上棒球帽，頗有選手架式，開球姿勢也相當標準，球精準朝捕手方向而去。

姜丹尼爾是繼李大輝、邕聖祐、金在奐及黃旼炫之後，第5位在Wanna One解散後擔任韓職開球嘉賓的成員，今天樂天巨人的對手NC恐龍，也是台灣球員王維中效力過的球隊。

結束開球後，姜丹尼爾接受簡單的訪問，推薦粉絲釜山市的美食是南浦洞麵疙瘩，景點則是海雲台跟廣安里，對於讓愛護他的粉絲等待這麼長時間，他很抱歉也很感謝粉絲不變的支持。

(中時電子報)