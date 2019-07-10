「嘉義阡涼麵」的底醬由特調美乃滋醬、醬料及麻醬等3種依比例調製。（陳淑芬攝）

「嘉義阡涼麵」提供辣味、蒜味及芥末等3種口味調醬。（陳淑芬攝）

20多歲就到台中創業做餐飲的李安居，懷念從小就喜愛的家鄉嘉義傳統涼麵滋味，19年前回到老家苦尋傳統涼麵老攤師傅拜藝，經研發改良在向上市場開起「嘉義阡涼麵」，大受饕客喜愛。李安居說，阡與「牽成」的「牽」同音，牽成他做家鄉涼麵生意的因緣。

「從小就很喜歡吃老家嘉義的涼麵！」今年63歲的李安居說，那不但是小時候的味道，更是家鄉味，他20歲就離家到台中打拼，陸續開清粥小菜、嘉義雞肉飯等餐飲店，後來轉作藝品、佛教文物，但心裡總是惦記著最拿手的餐飲業，想起嘉義傳統涼麵。

李安居回嘉義，卻苦尋不著老攤的80多歲的阿桑老師傅學藝，還到當地廟宇拜王爺公求解，沒想到拜完就問到阿桑的下落，他虔誠求藝才打動老師傅的心，他回台中後就找製麵廠，要求量身訂做出嘉義寬麵，他堅持麵條的「寬厚度」及口感要一樣，涼麵才會好吃。

李安居說，他積極找尋醬料原料，調製改良出他記憶中美乃滋醬、醬料及麻醬等3種醬的味道，調降甜度後，再依比例調出香醇又爽口的底醬，並有辣味、芥末及蒜味等3種調醬，提供客人依喜好口味添加。他說，每天都要打新鮮醬料，搭配特製的麵條及新鮮小黃瓜絲，在夏天吃起來格外的清爽美味。

李安居將家鄉的傳統涼麵帶到台中市來，經口耳相傳慢慢打出口碑，他笑著說，現在自己也成為老攤了，目前兒子李俊璿嘗試接棒，希望將他最愛的家鄉美味一路傳承下來。

●美食資訊

地址：台中市西區公正路189號（中美街口）

電話：04-23025768

營業時間：8：00至19：00

價格：涼麵（大）：50元；（小）：40元

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