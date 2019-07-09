◎ 落款台灣總統 小英改國名遭批失國格

宜蘭市與美國洛克維爾市簽約締結姐妹市，蔡英文總統賀詞落款上卻印著台灣總統President of Taiwan(R.O.C.)，而不是中華民國，引發外界質疑蔡政府又搞擅改國號的伎倆。國民黨立法院黨團今(9)上午召開記者會，譴責蔡英文大搞小動作，心中只有台灣國，根本就沒有中華民國，也呼籲蔡英文退出「中華民國總統」的連任選舉，否則全民在明年1月11日下架蔡英文、下架民進黨。

◎ 林鄭：修訂《逃犯條例》已壽終正寢

香港政府修訂《逃犯條例》引發連場示威和流血衝突，特首林鄭月娥9日上午承認政府修訂《逃犯條例》的工作完全失敗，原因是政府工作做得不好，未能掌握社會脈搏，政治敏感度亦不足，所有相關工作已徹底、全面地停止下來，重申修訂《逃犯條例》草案已壽終正寢，「The bill is dead」。

◎ 開山里簡訊擾人 全年首次疫情警示出包

今天接近中午國人手機大響，螢幕出現「台南開山里登革熱疫情注意」的細胞簡訊，這是今年第1次發出有關登革熱疫情的細胞簡訊，疾管署事澄清這是「細胞廣播系統出現問題」，導致全國民眾均收到該訊息而造成不便，對此致歉，並指出有關系統刻正進行除錯中，除錯未完成前，不再發送細胞廣播警訊。

◎ 強盜性侵犯逃19年 栽在一滴血

新竹市20年前發生一件16歲女高中生，遭強盜強制性交罪，歹徒逍遙法外19年，直到3年前新竹縣發生一起檳榔攤竊案，警方從牆上遺留的指紋和一滴血比對出身分，才逮捕逃逸19年的邱瑞文，高院9日依強盜強制性交罪判邱有期徒刑13年。

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(中時電子報)