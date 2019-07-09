台中市東勢區梨之鄉、軟埤坑及外埔區水流東與新社區抽藤坑等休閒農業區，勇奪農委會評選107年全國績優休閒農業區暨輔導單位3項大獎；分別榮獲卓越獎、模範獎、茁壯獎等殊榮，為全國獲獎數最多的直轄市。9日由農委會主委陳吉仲頒獎表揚，肯定各休閒農業區的努力與貢獻。

台中市政府農業局主秘陳柏宏，9日和東勢區梨之鄉、東勢區軟埤坑、外埔區水流東與新社區抽藤坑休閒農業區等獲獎單位，及東勢區、新社區、外埔區等農會出席頒獎典禮，接受農委會主委陳吉仲頒獎表揚。

陳柏宏指出，中市4處休閒農業區勇奪3項大獎，分別為東勢區梨之鄉休閒農業區榮獲卓越獎，東勢區軟埤坑休閒農業區獲得模範獎，外埔區水流東休閒農業區與新社區抽藤坑休閒農業區獲評為茁壯獎；現場還展示各縣市績優休閒農業區的花卉、咖啡、水果等農特產品。

農業局長蔡精強說，近年民眾興起休閒生活風氣，台中市休閒農業蓬勃發展，目前共畫設有11處休閒農業區、31家休閒農場取得許可登記證，另有35家獲同意籌設中；未來市府將持續輔導與協助各休閒農業區及休閒農場，積極進行國內外推廣行銷，提升整體旅遊品質。

(中時 )