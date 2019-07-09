朴騏良向桃猿球迷問好，預告再次來台。（嵌入自桃猿臉書粉絲團）

被喻為「亞洲最強啦啦隊女神」的韓職樂天巨人啦啦隊隊長朴騏良，繼去年6月受邀來台，並見證Lamigo桃猿拋下上半季冠軍彩帶後，下周六又將現身桃園棒球場，率領LOTTE GIRLS在「辣年糕趴」與LamiGirls尬舞！

「大家好，我是樂天巨人啦啦隊朴騏良，」朴騏良也透過影片在桃猿臉書粉絲團向台灣觀眾預告說：「去年跟今年也能看到Lamigo Monkeys的10號隊友們了，因為去年辣年糕趴的時候，10號隊友們對我們熱情的招待，讓我留下了很好的回憶，這次也要跟10號隊友們一起快快樂樂地留下很好的回憶，還有非常感謝再次邀請我們的Lamigo Monkeys球團工作人員，10號隊友們到時候見囉～」

桃猿的「猿風加油」是2012年赴韓取經改造而成，去年也舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，邀請樂天巨人啦啦隊來台，由朴騏良任開球嘉賓。雖然當時比賽因雨拖到晚上8時才開打，讓粉絲等了3小時才看到女神的逆天美腿，但最後桃猿獲勝還拋下封王彩帶，朴騏良也得以躬逢其盛。

桃猿去年邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（右）擔任開球嘉賓，賽前由桃猿投手王溢正擔任教練（中）。（中央社資料照）

桃猿隊去年舉辦韓風主題日「辣年糕趴」，1邀請韓職釜山樂天巨人啦啦隊長朴騏良（白衣左2）擔任開球嘉賓，賽前與桃猿啦啦隊LamiGirls熱舞開場。

(中時電子報)