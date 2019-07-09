新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況。（許哲瑗攝）

新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況。（許哲瑗攝）

正值綠竹筍產季，新北市長侯友宜9日至三峽插角「青果運銷合作社」，關心綠竹筍集貨場的產銷狀況，並當起「一日筍友」，與筍農體驗分級理貨、預冷、秤重裝箱等過程，他表示，今年的新北筍王爭霸戰由三峽農友吳鑲庭奪下，好品質備受肯定，歡迎大家暑假一起來新北找好筍。

青果運銷合作社總經理曾詠松表示， 合作社過去以運銷柑橘為主，後期柑橘產業沒落，在地的綠竹筍卻愈種愈好，2011年成立綠竹筍台北分社插角集貨場，6至9月的盛產期間，每週可收購來自三峽插角、安坑及五寮等地農友生產的綠竹筍，每日處理量約3000至5000台斤，透過集貨場分級、預冷保鮮等處理，維持綠竹筍新鮮品質，包裝後銷貨到雙北的果菜批發市場。

侯友宜挽起袖子、捲起褲管當起「一日筍友」，體驗分級理貨、預冷、秤重裝箱等過程，還介紹挑選「上筍」的訣竅「白、彎、矮、肥」，邀請民眾暑假也來新北找好筍、採筍趣。

侯友宜表示，新北市綠竹筍年產量1萬2757公噸，年產值將近17億元，不論產量、品質都是全國第一，是新北市最重要的綠金產業，綠竹筍不論清蒸、涼拌、煮湯都美味，最近還有商家推出綠竹筍冰淇淋、綠竹筍香腸等特色料理，創意十足，希望透過好的產銷管道，從產量、品質到市場一條龍控管，提供農友更優良的環境，將「新北健康三寶」推銷國際。

(中時 )