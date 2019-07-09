用回收塑膠包膜製成的物品。（廖德修攝）

量販店、物流業者運輸過程使用的塑膠包膜，因殘留不同材質的標籤、膠帶及防水布影響分類回收，多以焚化處理。其實這些包裝膜材質較為單一，多為PE材質，不易受油漬雜質汙染，只要做好分類回收，以物料回收方式，便具有最大的資源效益。

環保署表示，全台約有150餘家量販店，推估每年產生1700噸廢棄包裝膜；因此優先選擇以量販店為推動示範點對象，經媒合業者串聯合作，進行包裝膜再利用。今（9）日特別以大直家樂福做為示範點，推動這項減低環境汙染、發揮循經濟功能的作法。

出席的廠商東方塑膠公司董事長鍾清鈐表示，以該公司的處理量能而言，每月最高可達2000噸，其中國內只能供應800噸原料，其他要靠進口。這個行業的利潤微薄，每公斤成品平均只有2元利潤，而進口廢塑膠漂洋過海，起碼要50天才能運到，能夠由國內供貨當然最便捷，因此很希望與國內各大量販店或回收系統建立供應鏈。

塑膠包裝膜從拆卸經分類打包，交由清除機構清運至再利用機構，再利用機構將塑膠包裝膜揀選、破碎、清洗、乾燥、熔融、造粒，做成塑膠再生原料，可再製成塑膠袋、膜、容器等包裝材料。鍾清鈐說，像歐美家庭最愛擺置在庭院的塑膠藤椅，就是用這類再生原料製成，非常耐用又環保。

環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩表示，為推動塑膠資源循環利用，環保署建置平台，媒合量販店、物流業、清除機構與再利用機構等上下游業者，使具有物料回收價值之包裝膜順利成為塑膠再生原料。希望藉由推動示範點運行，鼓勵更多業者參照示範點運行，擴大塑膠包裝膜資源循環再利用。

家樂福也示範了作業流程，先加強員工訓練，過程中儘可能將標籤或膠帶等雜質去除，並獨立貯存。清除業者考量包裝膜重量輕、體積蓬鬆，調度壓縮車專車載送以節省運輸成本。再利用業者則以具有洗脫標技術的設備，去除標籤或膠帶等雜質，以提高塑膠再生料品質。

環保署表示，透過本示範計畫可影響及鼓勵更多業者善盡企業社會責任，環保署將擴大納入更多家量販業、物流業者，參照塑膠包裝膜循環再利用示範點運作方式進行推動，共同打造循環經濟新時代。

(中時 )