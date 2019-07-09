不要再管開山里了！今天登革熱病例在高雄，疾病管制署在今（9）日傍晚公布高雄市新增1例本土登革熱病例，個案距離最近病例有2.4公里之遠，成為高雄市登革熱新增的里別。

新增個案為三民區寶民里50多歲女性，近期無出國史，個案7月4日起出現發燒、頭痛、關節痛及骨頭痛等症狀，分別於發病當天及7月8日就醫，經登革熱NS1快篩陽性通報，今天下午檢驗確診感染登革病毒第四型。

疾管署副署長莊人祥表示，個案平時活動地除寶民里住家外，經常至寶業里寶業滯洪池公園散步，並有本揚里澄和黃昏市場、寶國里活動史，依個案發病日與活動史初步研判，個案於寶民里社區感染的可能性較高。

感染個案是寶民里首例，莊人祥指出，個案與距離最近的民和里感染病例有2.4公里，有可能是新的感染源，需要再行調查，若個案住家周邊出現類似案件會較清楚，不排除於活動地感染。目前高雄仍有民和、菜公與今天新增寶民里出現病例。

今年以來，國內已經累計44例本土登革熱病例，高雄市38例(三民區32例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市6例(中西區3例、東區2例、永康區１例)。

(中時 )