有「怪刀筆」等雅稱的王顯正，擅長融合寫實水墨及創新筆法，展現台灣山水人文風情，在中市大墩文化中心展出「畫山寫禪－王顯正水墨展」，亮點是長達900公分的巨幅飛瀑，將國姓鄉糯米橋旁在「七二水災」後，山壁飛泉繪製成磅礡瀑布，此外，並有多幅921大地震啟發的寫意禪畫，極具醒世共鳴。

今年逾七旬的王顯正，出生於南投，自幼喜愛在居住的村莊道路、圍牆展現繪畫天賦，早年在埔里山城小鎮自我摸索藝術創作，於1979年師承韓長沂寫書法，追隨現代水墨畫家蕭進興， 30多年來，屢獲中部美展、公教美展、南瀛美展及金鵝奬等肯定，執著專注於書法、工筆藝術，至仍然每天從事創作至少8小時。

王顯正是南投縣耕藝書畫會創會長，目前是南投縣埔里酒廠駐廠藝術家，曾巡迴全台各縣市文化中心、美學館參展，共舉辦12次個展。王顯正擅長以寫實水墨畫為基底，再加上創新筆法，有「怪刀筆」及「禪畫大師」等雅稱。

921大地震撼動中部山區，天搖地動後早成無數的生離死別，王顯正看透災變的人生，走出即興寫意禪畫畫風，頗為人稱道，王顯正近年來屢獲應邀參加兩岸四地書畫邀請展，並到東南亞舉辦畫展。

王顯正踏遍南投家鄉的群山溪澗，以現代山水畫來展現台灣山水之美，「畫山寫禪－王顯正水墨展」是大墩文化中心仲夏的重要展出，將展至7月24日。亮點展品是長達900公分的巨幅作品飛瀑，國姓鄉糯米橋附近在七二水災後，因山壁飛泉所形成的天然瀑布美景。

王顯正長年投入慈善公益、藝文關懷，在中部的文化公益、現場揮毫及慈善義賣等活動都常見他的身影，是帶動藝術生活化、公益化的藝術創作家。

(中時 )