郭台銘（右二）9日在新竹市搭「戰車」到竹蓮寺參拜。（徐養齡攝）

郭台銘（左二）在新竹市議會國民黨團多名議員陪同下到竹蓮寺參拜。（徐養齡攝）

郭台銘（右二）在新竹市議會國民黨團多名議員陪同下到竹蓮寺參拜。（徐養齡攝）

高雄市長韓國瑜拋出恢復徵兵制，鴻海前董事長郭台銘今天在新竹市表示「國防要靠科技」，將來要發展無人機、無人船、遠端遙控等技術，戰爭能免則免，沒法避免則最好不要用人力，因為沒有家長願意將小孩送上戰場。

他並說，台灣並非從此不買防禦性武器，而是要發展高科技，將來國防是靠戰力，不是靠兵力。他的觀念是，能和平就和平，不能和平，則採尊嚴式的防禦、高科技防禦，從半導體、遠端遙控等層面發展國防科技。

外傳民進黨在幫韓國瑜灌票，郭說，有沒有灌票，大家心知肚明，很多民進黨人士告訴他，綠營採「三殺」，先殺高雄、再殺立委、最後把總統幹掉，達到三輸。民眾若要三贏，郭說，請民眾想想有沒有更合適的人選。

針對軍公教加薪議題，郭台銘說，鴻海宣布今年加7％，軍公教加薪若要比照，就不要比這個（鴻海）低，且退休以後不要給人家砍掉，加了要加一輩子。

(中時 )