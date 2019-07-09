長榮空服員罷工風波雖已落幕，但卻傳出內部霸凌風波，繼桃園市空服員工會長榮分會幹部郭芷嫣遭爆在LINE群組中嗆聲「電爆落跑者」，甚至還傳出要在機師餐點中「加料」，昨晚又有一位化名為「Amy」的現任長榮空服員，昨晚Call-in至陳斐娟節目，坦言參加罷工第三天就因為察覺工會內部有問題而跳船，但不僅取回三寶的過程遭到拖延，還驚爆罷工空姐駭人霸凌手段，讓陳斐娟聽了驚訝不已。

不僅郭芷嫣傳出在群組威脅要電爆烙跑者，還要在機師餐點中「加料」，長榮空姐Amy昨晚call-in至陳斐娟《這！不是新聞》更驚爆她們這些跳船者遭人在群組威脅，「等他們以後回去飛的時候，在起飛降落的時候，要在機艙門上面動手腳」，令陳斐娟聽了不敢置信，驚呼：「在機艙門動手腳？這個跟…這個飛安他自己也在飛機上。」

Amy進一步解釋，如果空姐被抓到起飛、降落時間點，門不是在正確位置，那就是免職，讓陳斐娟再次傻眼：「這有嚇到我！」而Amy又說，動手腳的意思是在下飛機的機艙門開關動手腳，例如飛機起飛後，門要隨時保持警戒狀態，這樣把門打開時，滑梯才會打出去，「那他可能故意把它調整到不會打開的位置，對我們來說就是逃生的時候就會沒有滑梯。」稱若開關在不對位置，滑梯打出去，有可能是會彈傷人、甚至彈死人的。

Amy的驚人爆料也在網路上引爆討論，令不少民眾忍不住開始擔心飛安問題，「長榮要查啊 誰敢坐」、「是殺人預告嗎？如果是的話政府是不是該去瞭解，罷工你不想碰就算了，這件事可不行吧」、「恐怖～被這些空姐這樣搞飛安問題誰還敢坐長榮啊」。

(中時電子報)