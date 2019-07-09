暨大附中今年出現更多高分群的學生留下就讀，成長比例高達47％。（楊樹煌攝）

中投區高中職免試入學今9日放榜，暨大附中出現不少來自各地第一志願及更多高分群學生留下就讀，今年成長高達47％，展現該校在課程教學及升學輔導上獲得家長高度肯定與認同；旭光高中則有2位會考獲5A佳績學生，入學後即可各獲得9萬6千元及9萬元的獎學金。

暨大附中校長張正彥表示，今年度免試入學放榜，新生入學成績大幅提升，連台中市及屏東縣高分群學生也來就讀，顯見學校辦學表現相當出色。高分群的有來自埔里、大成、宏仁等國中及外縣市的學生，可錄取台中市明星高中的同學達124位，比去年成長更多。

其中入學最高分有屏東中正國中王牧洋同學及大成國中吳永祥同學會考總點數高達91點、大成國中黃韋騰同學英文滿分，均以『第一志願』選讀附中，希望能夠透過大學繁星，錄取頂尖大學。

張正彥校長並表示，今年該校電子商務科單科參加教育部6月完全免試，獲得家長及學生高度肯定，結合本次分發已經『滿招』。另因學校老師輔導原住民同學大幅錄取國立大學，也讓原住民同學增為22位成為附中辦學特色。

旭光高中校長何光明表示，該校為鼓勵優秀學生入學，設立入學獎學金，直升及免試入學共錄取214名學生中，有江毅軒及呂芯如會考獲得5A佳績，入學後各可獲得9萬6千元及9萬元的獎學金。另免試入學錄取的同學，除可獲學校提供的獎學金外，也有機會爭取教育部鼓勵就近入學的6萬元獎學金。

何光明校長並表示，近幾年來學校接受教育部高中優質化、均質化及行動學習專案計畫獎助，高中科展連續7年勇奪南投第一，各項表現深獲社區肯定，使得家長與學生更願意留在社區高中就近就讀，對政府積極推動12年國教的就近入學政策，旭光高中好的表現無疑是最佳典範。

(中時 )