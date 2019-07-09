鶯歌陶瓷博物館與韓國金海美術館簽訂文化合作協約書，來台駐村交換的韓國陶藝家徐尚希、車秀彬，將在陶博館展出「陶土紀事－韓國陶藝駐村交換成果展」。（許哲瑗翻攝）

新北市鶯歌陶瓷博物館今年與韓國金海美術館簽訂文化合作協約書，這是創館以來簽署的第3個協定；陶博館表示，來台駐村交換的韓國陶藝家徐尚希、車秀彬，將在陶博館展出「陶土紀事－韓國陶藝駐村交換成果展」，展期至7月28日，作品融合台韓兩國切磋的創新火花，歡迎各界參展。

陶博館表示，陶博館去年赴韓參訪位在慶尚南道金海市的金海美術館，該館是韓國唯一的專業陶藝駐村中心，館長吳秀慈與金海美術館長崔禎恩簽下文化合作協約書，並在今年與陶博館互換2位陶藝家駐村，台灣代表唐瑄及徐仲葳，則將於7月15日至8月25日前往韓國駐村。

陶博館指出，陶博館有全國首創的國際駐村研習中心，專門提供國內外陶藝家駐村，這次與韓國金海美術館簽訂文化合作協約書，再加上8個國際姐妹館及4個國際組織會員，合作已遍及歐洲、美洲及亞洲各國。

「陶土紀事－韓國陶藝駐村交換成果展」是首檔自韓國交換來台駐村陶藝家徐尚希與車秀彬的聯展，徐尚希想重現小時候住的房間，呈現童年的願望與現實之間的衝突；而車秀彬希望賦予作品自身渴望的堅強，讓作品看起來強而有力，展期至7月28日，歡迎各界參展，一窺台韓創作火花。

另外，陶博館除了與國外館舍密切的合作交流外，也與國內博物館簽定門票優惠專案；目前已有國立臺灣歷史博物館、國立海洋科技博物館、國立臺灣科學教育館、苗栗客家文化發展中心、宜蘭縣立蘭陽博物館及國立臺灣博物館等館，提供陶博館各項門票優惠，持這些館舍的門票至陶博館可享陶藝教室課程材料費8折、小陶窩親子遊憩空間免費入場1次或文化商品店滿500元有95折等優惠供選擇。

(中時 )