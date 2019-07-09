苗栗縣長徐耀昌等人聽取聯大路周圍地區排水改善工程進度簡報。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人9日視察工程狀況。（何冠嫻攝）

苗栗市南苗附近社區每逢豪大雨釀嚴重淹水，苗栗縣政府爭取中央經費補助，執行聯大路周圍地區排水改善工程於去年開工，苗栗縣長徐耀昌9日視察工程進度。

聯大路周圍地區排水改善工程規畫埋設的雨水排水專管，採用直徑1.5公尺管徑的混凝土排水管，以地下推進工法施工，總長約1.75公里。內政部營建署下水道工程處中區分處長沈益生表示，工程分2標執行，第一標設置約660尺長排水管，第二標長度1.1公里左右。

9日沈益生與徐耀昌等人抵龜山大橋與經國路交叉口視察並聽取工程進度簡報，目前第一標進度超前，完成204公尺預計於2020年4月完工，第二標已發包，擬在7月底開工，聯大路周圍地區排水改善工程將於2021年5月全面完工。徐耀昌表示，屆時將匯集聯大路口山坡逕流，直接截流排入後龍溪，再加上田寮排水系統分洪治理工程完工後，將有效發揮上游截流、下游分流減洪功能，改善淹水情形。

(中時 )