谷關工務段舉行中橫便道搶通恢復通車勘查記者會。（王文吉攝）

谷關工務段長呂正安說明中橫便道受損及修復情形。（王文吉攝）

和平區民代表林吉財（中）等建議「青山會車點興建廁所及休息站」、「復健青山上線恢復中橫省道」。（王文吉攝）

0518、0611連日致災性梅雨，造成中橫臨37便道柔腸寸斷，全長24公里共有17處中斷，尤以27.1K雨水掏空路基，2、30萬噸土石傾洩而下，造成德基1號明隧道受創嚴重。谷關工務段封閉便道，動員大批人力搶修，歷經53天努力終於搶通，10日上午7時起，恢復原時段通行。

谷關工務段9日上午舉行搶通恢復通車勘查記者會，段長呂正安宣布10日上午7時起，每日開放梨山居民上午7時、中午12時及下午4時30分等3時段通行，菜車限高3.8公尺、限重17公噸，至於繞行南投埔里、合歡山的豐客865公車，預定下周一7月15日恢復原路線行駛。

呂正安表示，5月18日時雨量達78mm，3小時153mm，雨量僅次敏督利颱風72水災，造成便道17處受災，尤以21.7K德基1號明隧道受創最嚴重，侵蝕溝長達1公里，2、30萬噸土石夾帶雨水，掏空路基，明隧道如同浮在空中，崩落土石傾瀉而下，阻斷大甲溪形成堰塞湖。

谷關工務段封閉中橫便道，梨山人又被迫繞道南投、往返台中，路程增加4個多小時。呂正安指出，由於大量崩落的土石掩埋路面，部分路段看不到路面，工程人員冒險推進，克服施工腹地狹窄等困難，經過53天日夜輪班修復。

和平區民代表林吉財、梨山里長賴盛功、平等里長詹森等建議在「青山會車點興建廁所及休息站」、「復健青山上線恢復中橫省道」等。副段長張裕閔說明，青山上線正進行可行性評估，至於廁所及休息站，礙於水庫水源保護區、台電永久環評承諾及保護區規定，將努力與相關單位協調，希望能順利取得用地。

(中時 )