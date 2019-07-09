谷關五葉松遭蟲蛀病害，中空嚴重，樹醫李碧峰團隊清除樹身的石灰時，突然光線穿透僅存70公分厚的樹身。（王文吉攝）

樹醫團隊使用短鍬，小心翼翼刮除五葉松巨木表面腐木，部分樹身整塊木屑崩落，有的地方還露出土蜂等昆蟲卵。（王文吉攝）

樹醫李碧峰為五葉松巨木進行風險評估檢查，危害性高達61％，健康程度只有54分，病況相當嚴重。（王文吉攝）

谷關「斷臂」五葉松巨木9日進行清創治療外科手術，樹醫李碧峰團隊清除樹洞及樹身腐木時，發現五葉松老樹長期遭腐朽菌啃食，懷疑菌絲體已流竄木質部，樹皮層下還發現土蜂、白蟻等產卵，病況比想像中嚴重，將在清創完畢後塗佈藥劑等治療，療程約1個月。

谷關五葉松巨木今年4月間突然「斷臂」，樹頭處10公尺枝幹應聲斷裂，掉落大甲溪谷，傷口露出1.5公尺的樹洞，中空樹幹也跟著曝光。台中市農業局邀請林試所等專家查明病因，地主羅進洲自費9萬多元，請來樹醫李碧峰醫治。

李碧峰團隊9日一早開工，為五葉松巨木進行腐朽木處理，團隊人員使用電鋸清除樹洞腐木，另組人員使用短鍬，小心翼翼刮除表面腐木，部分樹身一碰整塊木屑崩落，有的地方還露出土蜂等昆蟲卵，石灰挖除後，突然光線穿透僅存70公分厚的樹身，病況相當嚴重。

李碧峰研判，這棵五葉松樹齡至少500年，就跟人老病多一樣，風險評估檢查，危害性高達61％，健康程度只有54分。目前先進行3天傷口清創手術，約7天後再塗佈藥劑，處理腐朽菌、白蟻等病蟲害問題，再以高溫400度碳化處理，整個療程至少耗時1個月。

李碧峰指出，另一派曾提出減輕重量建議，但針葉樹恢復能力較弱，樹高矮化3分之1，樹葉驟減，會讓老樹缺乏營養來源。他建議應鋸除腐朽枝幹，保留老樹健康部位，進行光合作用、自行癒合傷口，希望老樹加加油。

李碧峰表示，台中市受保護的老樹多達1800棵，若市府將之視為文化財，應修改樹木保護自治條例，寬列預算及人力，定期為老樹健康檢查及治療，就算老樹長在私人土地上，也應提供部分比例的補助。

(中時 )