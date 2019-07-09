伊能靜發文透露兒子曾婉拒出道邀約。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）育有一名17歲兒子小哈利，今(9日)伊能靜在微博透露兒子明年將高中畢業進入大學，自己內心驕傲感傷，但開心的是兒子沒有變成靠爸或靠媽族，「你甚至拒絕了我們擁有的資源和優勢」，她也透露小哈利有收到出道邀請，但兒子選擇婉拒，不對外露面。

伊能靜今分享今年夏天是小哈利身為高中生的最後一個夏天，明年此時兒子將去念大學，她驚訝又欣慰兒子十分有想法，「在造星的邀約前，你選擇不對外露面。你說，當你還不知道自己是誰時，不想被世界定位」，她稱讚兒子對自己有自信、充滿安全感、不急躁，「你非常特別」。

伊能靜說，昨晚看到兒子回到校舍時，才驚覺兒子的背影已經像個成人，她勉勵小哈利之後在學校要學會經濟獨立、表達自己、加強技藝，將夢想變成現實，她不擔心兒子談戀愛，只希望兒子能幸福快樂，「不被傷害也不傷害別人」，並語重心長說：「請找一個珍惜你如我們的，也請你以我們愛你的管道去愛他及他的家人。」

見此，網友回應：「太知性的小王子了，現在很少孩子能做到」、「智慧的母親，智慧的孩子」、「哥哥是很溫柔的男孩子」、「這孩子被教育的真好」。

(中時電子報)