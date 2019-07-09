雲林縣科丁暑期營開跑，許孩子1個雲端的未來。（張朝欣攝）

為讓雲林學童提早接觸程式語言，雲林縣議員蔡岳儒9日在北港鎮北辰國小舉辦「大手牽小手科丁教育」暑期營，希望非都會區孩子藉由科丁（Coding）電腦程式語言，掌握開啟世界的鑰匙、許孩子1個雲端的未來。

致力教育推廣的雲林縣議員蔡岳儒，今年與科丁聯盟協會、雲林縣婦幼關懷協會合作，展開科丁教育推廣，9日「大手牽小手科丁教育」暑期營在北辰國小開跑，日後還會在元長鄉山內國小、水林鄉水燦林國小辦理。

「科丁」是英文Coding的音譯，意思是編碼，由於以雲端大數據為中心的AI時代來臨，編寫電腦程式語言的能力將成為世界趨勢。

北辰國小校長陳明誌表示，有鑑於新課綱的實施及AI時代的來臨，資訊語言與程式的識讀及設計也向國小教育紮根，為讓偏鄉學校孩童培養多元的資訊能力，今年暑假特聘資訊老師到學校辦理暑期營。

婦幼關懷協會理事長張麗紅說，因為城鄉差距鄉下孩子資源較少，協會希望爭取更多資源讓他們跟城市孩子可以同步成長，很開心科丁教育暑期營在雲林沿海地區開跑了，讓偏鄉孩子也能透過學習Scratch，創作廣泛多樣的互動式媒體。

蔡岳儒強調給偏鄉孩子學習科丁課程的機會，等於給他們1把開啟世界的鑰匙，藉此加速與世界趨勢接軌、激發更多創造力，希望科丁教育能在雲林縣遍地開花，許孩子1個雲端的未來。

(中時 )