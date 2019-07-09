雲林縣口湖鄉「牽水狀文化祭」9日依古禮舉辦挑飯擔祭祖靈儀式，口湖、四湖地區14聚落民眾以飯擔裝著三牲四果，徒步前往萬善爺廟前廣場，祭拜174年前在水難中罹難的祖先，場面隆重哀戚。

口湖「牽水狀文化祭」是全台唯一因實際歷史事件而流傳下來的民俗祭典活動，主要是為了紀念、超度清朝年間因大水災罹難的先人，莊重肅穆的挑飯擔與壯觀的牽水狀儀式，形成台灣最獨特的祭典活動。

9日挑飯擔祭祖靈在萬善爺廟舉行，文化部長鄭麗君、雲林縣文化處長陳璧君、四湖鄉長蘇國瓏、前立委張嘉郡與民眾一起挑飯擔走到廟前廣場，再由廟方舉行超度祭儀，許多老人家想起罹難祖先不禁淚流滿面，氣氛哀戚。

雲林縣政府表示，9日下午挑飯擔祭祖靈後，晚上進行墓塚點燈、放水燈活動；10日上午追思會後，展開連續2天的起狀、牽狀、倒狀、燒狀活動，為整個文化祭畫下句點。

下寮仔文史促進會說，下寮萬善廟旁有300餘個小型墓塚，挑飯擔後大家都會前往祭拜，這些小型墓塚記錄了清朝時期台灣西部水難歷史，是地方珍貴的文史資產，也是當地學校的戶外鄉土教材。

地方耆老指出，口湖牽水狀文化祭記錄先人遭逢水難歷史，並衍生出「9頭18手戰水英雄」傳說，同時記載雲林沿海地形的多變，警惕今人不要忽視大自然的力量，期許民眾緬懷先人之餘，思考氣候變遷、環境與人類生存的課題。

(中時 )