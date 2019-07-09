化部長鄭麗君（右二）由立委陳明文（右）等人陪同，從嘉義市阿里山森鐵北門車站，搭小火車檜木車廂到嘉縣竹崎車站頒發證書給縣市政府及林務局。（張亦惠翻攝）

授證儀式結束後，鄭麗君現場觀看火車三角線調頭展示，竹崎車站是早期阿里山林業鐵道平地線與山地線的轉換站，火車會在此更換28噸的登山用蒸汽機車頭後，調頭以「後推」方式推動列車上山。（張亦惠攝）

「阿里山林業暨鐵道文化景觀」於今年3月由中央文資審議會審議通過，登錄為全國第一個重要文化景觀，文化部長鄭麗君9日上午南下至竹崎車站親自授證。鄭麗君說，阿里山是台灣人感情寄託很重要的文化象徵，指定為重要文化景觀之後，除補助增加外，下半年也會成立專案辦公室，中央、地方攜手將阿里山林鐵打造成台灣的文化名片。

9日文化部長鄭麗君從北門車站出發，搭乘小火車到竹崎車站親自授證給嘉義縣市政府及林務局，林務局長林華慶、文化資產局長施國隆、立委陳明文、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣副縣長吳容輝等人皆出席授證儀式。

鄭麗君表示，阿里山林鐵有豐富的歷史文化產業記憶、生物多樣性、完整的運輸體系等，同時也是台灣人感情寄託很重要的文化象徵，過去嘉義縣政府指定為縣定文化景觀，市府也指定北門驛暨森林鐵道為文化景觀，縣市政府長期守護阿里山；林務局去年成立專責單位林鐵及文資處，全力推動阿里山鐵路文資保存。

鄭麗君強調，未來除協助林務局及嘉義縣市政府做文資動態保存外，也希望發展成文化路徑，邁向世界級文化景觀前，自己先深入了解自己，從文化內涵打造做起，當我們能說豐富的故事時，一定能讓世界更矚目。

陳明文指出，阿里山森林鐵路終於被文化部列為「國家級文化景觀」，希望政府團隊繼續努力，讓阿里山森林鐵路可以登錄為「世界遺產」，才能讓世界看到台灣，讓世界走進台灣。黃敏惠表示，阿里山林鐵就像媽媽的臍帶，給地方源源不絕的生命力；吳容輝也說，守護阿里山就跟守護台灣一樣重要。

(中時 )