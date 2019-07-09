空氣也可以製造水，這不是空想，而是實際已存在的技術。日本共同社報導，日本MIZUHA(水華)公司開發出空氣造水的「空水機」，並且在去年底成功實現商用化。水華公司希望空水機可以提供缺水地區的安全飲用水，而且安裝和維護費用也很低。

我們都知道，冰涼飲料放一陣子，杯壁就會結水，這就是空氣造水的原理，只要空氣中有一定的濕度，將其冷卻，空氣中的水蒸氣就會凝結成水滴，加以收集就相當可觀。MIZUHA公司的空水機高115公分、寬45公分，如同小型電冰箱大小。它需要連接電源，在濕度60%、氣溫25度的條件下，一天能製造16升左右飲用水。不需要進行水管等的安裝施工。

不過，從空氣中冷凝下來的水，雖然外表清澈，但仍可能受到環境細菌的汙染，因此仍然有必要殺菌。該公司業務部長宇佐美彰表示：「在殺菌技術方面遇到了很大困難，最終公司發現銀離子殺菌法最適合，也最不需額外的裝置，遂採用了這種材料。」

公司社長水谷慎吾表示：「研發空水機的契機是東日本大地震，我發覺，即使災區的電力供應恢復了，但是停水問題卻不容易解決，因為供水管線不如電力線那麼容易修復。」

MIZUHA公司表示，在空水機發明後，已有不少開發中國家相當感興趣，包括印尼、柬埔寨、印度，甚至非洲國家都前來詢問，並希望以同樣原理研發大型化的版本，滿足更大的用水需要。

由於空水機需要電力，因此MIZUHA公司正與日本國內的太陽能企業合作，商討空水機與太陽能發電設備一同安裝的方式。此外，長途列車也可以用柤同技術製造水，就不必在出發時準備了。

目前的空水機主要供應給家庭和辦公室使用，建議零售價為68萬日元（約合新台幣19萬元）。然而，要是過於乾燥與寒冷，濕度低於30%、氣溫低於10度，就難以製造水。

(中時電子報)