台灣知名通路「法雅客」歡慶16年週年慶，預計將從7月11日開始，至8月15日，舉辦「法雅客盛夏遊行」。為了回饋消費者，法雅客還特別準備三大踩點攻略，邀請民眾一同啟程、感受今年的盛事。

法雅客表示，踩點攻略一，就是挑戰市場最低價，例如1 1項商品獨家破盤下殺。活動開跑首四日，也就是7月11日至14日，及第二週7月18日至21日，法雅客精選11項搶手3C限量商品破盤降價，包含深受民眾歡迎的iPhone XR下殺9.2折、Surface Go 主機＋鍵盤優惠價1萬8,999元、TicPods Free 真無線藍牙耳機法雅客獨家破盤價1,999元等，還有富士相機、SWITCH、Marshall等品牌，連續兩週琳瑯滿目的夢幻逸品熱情向消費者招手。

踩點攻略二，則是點數雙倍送，精選來店禮。法雅客表示，這次也為卡友們準備豐富的遊行禮包，凡於活動其間內，不限金額消費，即可獲得來店禮「手機氣囊架」、卡友點數雙倍累積，單筆消費滿指定金額6萬元，「小米米家聲波電動牙刷」滿額禮讓你帶回家，特別在父親節當天，準備了「法鉑馬賽皂」，只要來消費，就可以帶走這精緻的來店禮。

至於踩點攻略三，法雅客指出，就是法雅客卡友獨享優惠加價，給消費者最划算的價格，舉例來說，只要加價1,880元，就可以帶走原價2,090元的收藏家TS-42電子防潮箱、加價990元、就可帶走原價1,680元瑞士LIFETRONS三合一多功能手機鏡頭組加購價。

(中時 )