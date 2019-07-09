香港遊客造訪東勢果園，體驗採收高接梨樂趣。（王文吉翻攝）

香港遊客造訪東勢果園，體驗採收高接梨樂趣。（王文吉翻攝）

「人進來，農民笑咳咳！」甜美多汁的高接梨成熟了，梨之鄉休閒農業區9日一連2天湧入24輛遊覽車，900餘名香港遊客跟著農民走入果園體驗採果樂趣，每人採收2至3顆碩大水梨，並享用冷泡紅茶，果農也將「食當季、吃在地」理念推廣給國內外遊客。

7、8月正是來東勢採梨的好時機，遊覽車分批載來900餘名香港旅客，平時寧靜，頓時人聲鼎沸，果農向遊客介紹高接梨生長由來、嫁接流程等，除讓香港遊客感受台中魅力外，也推廣台中休閒農業旅遊特色。

農業局說明，此次採果活動以學生為主要客群，結合台中在地優質的休閒農業產業，將農業特色結合戶外教學，透過採果活動以及果園導覽，介紹高接梨生長由來、嫁接流程等，除讓香港遊客感受台中魅力外，也推廣台中休閒農業旅遊特色。

梨果季系列活動透過異業合作讓香港遊客體驗採果，也推出「好康田園樂專車」，體驗木匠兄妹檜木筷DIY、草頭娃娃DIY或多肉盆栽DIY，以及認識客庄文化與農事體驗等豐富遊程，還有以在地梨果入菜的梨饗宴套餐及梨樹認養等活動等，不僅能飽覽台中山城風光，也能享用台中的農特產品。

(中時 )