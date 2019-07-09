農委會漁業署今（9）日表示，南印度洋漁業協定（Southern Indian Ocean Fisheries Agreement, SIOFA）第6屆締約方會議7月1日至5日在模里西斯舉行，我國4日以捕魚實體參與方（Participating Fishing Entities）身分參加會議，正式成為SIOFA一員，有助確保未來我國印度洋延繩釣漁船捕撈油魚（Oil fish）之漁業利益。

漁業署表示，SIOFA目前計有澳洲、庫克群島、歐盟、法國、日本、韓國、模里西斯、塞席爾及泰國等9個締約方，我國為第10個簽署該協定的參與方，另有合作非締約方葛摩等。

SIOFA為管轄印度洋鮪、旗及鯊類等高度洄游魚種以外之物種的組織，主要管轄物種包含「旗鯛類」（Pelagic armourhead）、「南極美露鱈」（Antarctic toothfish）、「魴魚類」（Oreos）、「橘棘鯛」（Orange roughy）和「金眼鯛」（Alfonsino）等，會針對這些魚種制定相關養護管理措施。

漁業署副署長林國平表示，我國鮪延繩釣漁船近年油魚漁獲量約1萬至1萬7千公噸，產值約新台幣5至8億元，由於海洋資源永續利用觀念抬頭，海洋物種逐步限制捕撈配額，目前油魚未限制捕撈，但未來極可能設定配額，若未加入組織、沒有配額就不能捕撈，故進入SIOFA可確保我國未來漁業利益。

但至於配額是否能超出目前漁獲量，林國平說，屆時要看科學研究所做資源評估而定，資源狀況好，捕撈配額就會維持高檔。

漁業署指出，SIOFA自西元2002年開始談判，經歷5次締約諮商會議，2006年7月在羅馬制定完成，於2012年6月21日生效，2013年12月該組織舉行第一次的「締約方大會」，秘書處設於法屬留尼旺。

SIOFA是我國繼「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）、「美洲熱帶鮪魚委員會」（IATTC）、「南太平洋區域性漁業管理組織」（SPRFMO）及「北太平洋漁業委員會」（NPFC）之後，再次有意義參與之國際漁業管理組織。

(中時 )