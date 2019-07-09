已連續17年舉辦的「台中爵士音樂節」持續努力推廣「青少年爵士樂團」培訓課程，聘請國內外知名樂手講師，教授青年樂手專業的爵士音樂教育，並安排安排多場校園巡演以及公開演出，提供優秀的青年樂手更大的舞台，達成學用合一的教育目的；同時也成就許多年輕人的夢想，讓台中成為爵士文化的藝文之都。

「2019台中爵士音樂節」自10月11日至20日在市民廣場及草悟道舉行，為持續深化過往爵士教育的扎根成果，今年持續舉辦「青少年爵士樂團」的培訓計畫，透過專業甄選機制及多元完整培訓課程，提升學員的演奏能力及對爵士樂的知識理解，讓學員們在爵士音樂領域不斷地精進。

今年也將延續過往成功的培訓方式，專業培訓7天、每天6小時的課程，由國內外爵士樂壇專業樂手擔任指導教師，並邀請過往學員回娘家切磋琢磨，將青少年爵士樂團的核心精神及專業能力傳承給新進學元，兼具教育與傳承理念。

今年師資陣容包含：參與台中爵士音樂節連續7年青少年爵士樂團指揮與計畫主持人，國內知名爵士音樂家及及教育家-李承育；台灣國內首位紐奧良留學歸國的演奏家－林映辰；世界知名長號專家，演奏曲風多元，身兼演奏、作曲及編曲專業－Nick Javier；駐台日籍爵士鋼琴音樂家，台北青年爵士大樂隊的樂團指揮-烏野薰；比利時布魯塞爾皇家音樂學院爵士音樂演奏學士－廖柏鈞以及爵士小號音樂家暨Illusion Jazz Big Band團長－阮浚圃。

2019台中爵士音樂節－青少年爵士樂團即日起開放報名，民眾可以藉由臉書搜尋「台中爵士音樂節」官方粉絲頁獲得最新消息，相關報名簡章也可透過該網頁下載，歡迎12-18歲青少年們踴躍爭取機會，也號召曾參與過青少年爵士樂團的舊學員再次加入愛樂行列，攜手累積培育成果！

(中時 )