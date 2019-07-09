今（9）日下午4時許，新北市板橋區民治街發生歹徒公然砍人案件，1名歹徒專挑被害人邱姓男子雙腿猛砍，教訓意味濃厚，但無意致人於死，歹徒行凶景象駭人，路人急忙報警。

邱姓被害人雖手部、腿部被砍數刀，但送醫後無生命危險，警方前往了解，被害人疑有隱情，表示不願提告。警方研判，雙方應為熟識，因何糾紛引爆殺機，目前仍在釐清。

經警方追查，火速鎖定該名凶嫌身分，已循線將犯嫌帶回派出所訊問，全案正積極偵辦中。B

(中時 )