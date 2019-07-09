新北板橋街頭砍人 傷者竟不提告 19:012019/07/09 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北街頭發生濺血案，傷者多處中刀背送亞東醫院急救。（吳家詮攝影） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（9）日下午4時許，新北市板橋區民治街發生歹徒公然砍人案件，1名歹徒專挑被害人邱姓男子雙腿猛砍，教訓意味濃厚，但無意致人於死，歹徒行凶景象駭人，路人急忙報警。 邱姓被害人雖手部、腿部被砍數刀，但送醫後無生命危險，警方前往了解，被害人疑有隱情，表示不願提告。警方研判，雙方應為熟識，因何糾紛引爆殺機，目前仍在釐清。 經警方追查，火速鎖定該名凶嫌身分，已循線將犯嫌帶回派出所訊問，全案正積極偵辦中。B (中時 ) #被害人 #警方 #歹徒 #板橋 #危險 也許您會感興趣 推薦閱讀 三菱、潤泰首推住宅案 04:102019/07/05 產業．科技 打造最夯都市親子遊 板橋凱撒 讓小朋友化身大老闆 04:102019/07/05 證券．權證 古老蔗車石磨 見證板橋浮洲歷史 19:412019/07/05 生活 台南資深優良教師 驚傳性侵多名女學生 13:092019/07/06 生活 板橋社區防災複訓 強化防救災能量 19:372019/07/06 社會 加強性平 教孩子保護自己 01:182019/07/07 社會新聞 颱風活躍期要來了 專家曝這期間最危險 09:242019/07/07 生活 長榮空服危險了!王浩宇預告冬後算帳 11:482019/07/07 生活 凌晨相約板橋停車場談判 1男遭砍傷 17:462019/07/08 社會 計程車駕駛疑因恍神 自撞車輛翻覆 21:552019/07/08 社會 社會熱門新聞 人妻探班 見男童與夫「撞臉」超崩潰 - 社會 登革熱警訊烏龍爆浪費公帑 疾管署：業者義務 - 社會 女連長半夜熟睡 遭副連長闖入壓身舌吻 - 社會 18歲女故事太逼真 原來當了4年性奴！ - 社會 曾冤被質疑醫德 綠島唯一女醫辭職了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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