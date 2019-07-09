由舊振南漢餅文化館和徐宗懋圖文館聯合製作，商周出版社出版發行的臺灣原創食譜畫冊《漢餅》，7月4日在法國國際美食家協會所主辦的「世界食譜大賽」中，擊敗諸多強勁的競爭對手，在「糕餅甜點類(pastry and dessert)」榮獲第一名首獎，這是臺灣出版業聯合著名食品公司跨行業聯手，首次獲得此世界食譜出版品最高的榮譽，留下傲人的成績。

The Gourmand World Cookbook Awards為Gourmand International組織與頒發的世界食譜大獎，有食譜印刷品的奧斯卡獎之稱。每年接受全世界出版社呈交上萬件食譜畫冊參加評選，在十多個類別中，大約選出一千件的優勝作品。同時在每一個類別中又挑出六到十件作品參加決選，最後再選出最佳的前三名，由該組織創辦人Edouard Cointreau親自頒發獎項。

今年的決賽頒獎典禮在澳門國際書展舉行，由於進入決選的均為世界各國頂尖的食譜出版品，各方勢在必得，競爭激烈，頒獎場面氣氛熱烈。臺灣食譜唯一進入決選的「漢餅」，在「休閒類」和「糕餅甜點類」，都具有問鼎冠軍的資格。其中，休閒類獲得第三名，糕餅甜點類則榮獲第一名首獎，擊敗了同時入圍決選的阿根廷、巴西、大陸、法國、德國、匈牙利、冰島、愛爾蘭、立陶宛、秘魯、瑞典、土耳其、西班牙，脫穎而出，第二名是阿根廷的食譜，第三名有三位，分別是冰島、西班牙和土耳其。

食譜是世界出版品的特殊類別，通常是以圖片為主要表現形式，因此優良的食譜出版不僅涉及到美食特色，也關係到攝影技術、插畫水準、美術設計和印刷裝幀等綜合性的能力。

共同作者徐宗懋表示，能夠打敗英國、法國、西班牙、阿根廷等這些傳統「甜點大國」，自己事先都不敢想像，畢竟我們是第一次參加。真要感謝雄慶兄出資鼎力支持，以及工作過程中，所有協作夥伴以及同仁的辛苦努力和付出。

(中時電子報)