「非花女不讀！」108學年度花蓮區高級中等學校免試入學9日放榜，今年花蓮區招生名額共3368人，報名人數僅有2166人，分發結果錄取率高達99.99％，全縣僅一人落榜，唯一的落榜生，因只選填花女一個志願，未達分發標準，再度落榜。

花蓮免試入學委員會主委花農校長梁宇承表示，實際招生名額共3368人，外加名額共206人，含原住民117人、身心障礙89人，平均每人選填10個志願，其中第一志願錄取的比率高達85.73％，前三志願錄取比率99.12％、前五志願錄取比率99.82％。

今年花蓮區只有1名落榜生，該名考生為非應屆畢業個別報名學生，落榜主要原因為只選填花蓮傳統觀念女子「第一志願」名校，因而未能順利分發錄取，不過落榜學生視學校辦理報到後，若有尚有缺額，29日公告後可視報到情形申請參加續招。

教育處代理處長李裕仁指出，花蓮區連續五年都以極高錄取率及前三志願高錄取比率，顯示各國中端在十二年國教適性入學與適性輔導方面相當落實，「校校有特色，人人有發展，行行出狀元」，讓學生均能依照興趣、性向與能力做出最適合的選擇。

分發結果將透過簡訊方式傳至各考生手機，訂於12日9時至11時，持相關文件至各錄取學校辦理報到手續，15日將統計各校缺額，落榜學生或已報到而聲明放棄錄取資格者可再報名續招，續招名額學校29日起公告於「108年國中畢業生適性入學宣導網站」。

(中時 )