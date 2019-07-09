邁入第5屆的2019新竹市兒童影展將於7月20日起登場。（陳育賢攝）

2019新竹市兒童影展將於7月20日起登場！邁入第5屆的2019新竹市兒童影展，今年將以「創造力」為主題，推出73場室內放映、4場劇團及4場戶外放映電影，還有動畫工作坊，市長林智堅9日特別與「香蕉哥哥」同框宣傳，邀請所有親子一起來新竹市看電影。

市長林智堅表示，新竹市的兒童影展已經邁入第5年，不僅為孩子在暑假期間帶來豐富及有趣的電影，同時也是家長們每年最期待的時刻，此次73部電影及4場兒童劇團，都是導演及策展團隊精心挑選，非常適合孩子觀賞，最重要的是具有教育意涵，相信在孩子看完之後，能從影集中學習到新的事物。

文化局指出，今年兒童影展由導演鄭文堂擔任策展人，其以「創造力」為主題，規畫「荷蘭兒童電影專題」、「發現世界」、「異想天開」、「動物王國」、「在台灣長大─新生代導演短片輯」等7大主題單元，並包括有來自荷蘭、日本、美國、德國、俄羅斯及印度等16國共53部影片，其中全台首映影片就有14部。

此外，今年特別策畫「荷蘭兒童電影專題」，20日的開幕片則將首映冰島電影《獵鷹足球隊》，見證冰島孩子為了足球所付出的淚水與汗水，為鼓勵親子踴躍觀賞開幕片，當天進場的觀眾將獲贈神祕小禮。

戶外放映場次部分，將於7月20日、8月3日、10日及17日晚上7時分別在鹽水公園、北新公園、青草湖夜市及香山國小，放映《超人特攻隊2》、《蜘蛛人：新宇宙》、《無敵破壞王2：網大暴走》、及《馴龍高手》等4部熱門電影。

兒童劇團有「鞋子兒童實驗劇團」、「九歌兒童劇團」與「身聲劇場」帶來精采劇碼。「動手做動畫」工作坊首次登場，讓小朋友以黏土、樂高等媒材親自製做停格動畫短片，當個小小動畫師。

市府表示，2019新竹市兒童影展室內放映及兒童劇團採購票入場，單1票價每張20元，即日起可在年代售票網站及超商機台點選購買。每場開演前30分鐘也開放現場購票，售完為止。活動詳情可至文化局網站查詢。

(中時 )